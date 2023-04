1. Landesliga Livespiel: Langenrohr - Zwettl

Werbung

Sowohl Gastgeber Langenrohr als auch der SC Zwettl sind im Frühjahr noch ohne Gegentreffer, die Waldviertler haben in der kompletten Saison überhaupt erst sechs Bummerl bekommen. Reißt am Freitag die makellose Serie der Kontrahenten? Die Antwort auf diese Frage gibt’s am Freitag auf meinfussball – Woche für Woche übertragen wir eine Partie live, von den übrigen Partien gibt’s wie gewohnt die wichtigsten Szenen in den Highlightvideos.

Baumühlner: „Haben nichts zu verlieren“

„Wir sind schon richtig heiß auf das anstehende Spiel. Wir haben gegen Zwettl eigentlich nichts zu verlieren, aber wir werden uns richtig ins Zeug legen, um unseren Zuschauern ein tolles Spiel zu bieten und ich glaube doch, dass wir auch gegen Zwettl unsere Chancen haben werden“, ist Langenrohr-Coach August Baumühlner bereits richtig gespannt auf das Kräftemessen. Im Herbst gab's für den SVL eine 1:2-Niederlage.

Für Freitag stellt sich der Zwettler Trainer Günter Schrenk natürlich auf eine starke Defensive ein: „Jeder weiß, wie schwierig es ist, in Langenrohr anzutreten. Sie sind sehr heimstark, spielen guten Fußball, haben eine gute Mentalität. Aber wir wollen natürlich voll anschreiben.“ Der zuletzt erkrankte Gregor Schmidt dürfte wie Alexander Vogl zurück zur Mannschaft kehren.

Hier findet ihr den Livestream!

Das Youtube-Video wird nicht angezeigt, möglicherweise liegt keine Zustimmung zum Setzen von Marketing-Cookies vor. Sie können Ihre Einstellungen hier ändern