1. Landesliga Livespiel: Schrems - SKN Juniors

Das Duell der Tabellennachbarn steht im Fokus. Als Livepartie der Runde ist am Freitag das Spiel Schrems – SKN Juniors zu sehen. Woche für Woche gibt’s ein Landesliga-Match in voller Länge via Stream, von den übrigen Partien kompakte Highlightvideos. Das Spiel im hohen Norden steht ein Stück weit noch im Zeichen des Kampfs um den Klassenerhalt. Denn in den kommenden drei Wochen will der ASV Schrems das Abstiegsgespenst, das die Granitstädter derzeit ohnehin nur aus der weiten Ferne erahnen können, endgültig vertreiben.

Die komplette Rundenvorschau gibt's hier.

Hier findet ihr den Livestream!

