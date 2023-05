Livespiel 1. Landesliga: Schrems - Zwettl

Die Highlights der übrigen Partien zeigen wir, wie gewohnt, in den Kurzzusammenfassungen.

Fuger hinterlässt Lücke im Granit

Nicht bloß die „Frage der Ehre“ stellt sich, denn für Zwettl steht der angepeilte Meistertitel am Spiel. Die Schrenk-Elf muss gewinnen, Gastgeber Schrems möchte dem Leader ein Bein stellen. Sportleiter Herbert Zimmel: „Sie haben eine starke Mannschaft. Aber wir werden unsere Chancen bekommen.“ Mit Andreas Fuger fällt ein wichtiger Mann. Für ASV-Trainer Jürgen Prüfer ändert sich dadurch an der Zielsetzung nicht: „Daheim wollen wir die drei Punkte holen.“

Ein Fall für die Heimteams

Der Blick auf die Ergebnisse der Duelle der vergangenen Jahre fördert Interessantes zu Tage. Trafen die beiden Braustädte aufeinander, hat seit vielen Jahren stets die Heimmannschaft gejubelt – egal ob seit 2019 in der Landesliga oder davor in Freundschaftsspielen. Geht es nach Zwettl, sollte diese jahrelange Serie am Freitag freilich zu Ende gehen. Trainer Günter Schrenk weiß, dass trotz Platz eins nicht alles rund läuft, Zwettl „einige Hausaufgaben“ zu erledigen hat. Die Schremser schätzt er hoch ein: „Das ist eine starke Mannschaft, an allen Positionen top besetzt, dazu heimstark und mit einem coolen Fanclub im Rücken. Außerdem werden sie sicher wollen, dass wir in der Liga bleiben.“ Bei den Zwettlern kehrt Angreifer Milos Milovanovic (27) nach abgesessener Sperre wieder zurück.