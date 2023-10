Livespiel 1. Landesliga: Kilb - St. Peter/Au

Für Kilbs Trainer Milan Vukovic ist St. Peter ein „unangenehmer Gegner“, der viele Parallelen zum jüngsten Meister Ardagger/Viehdorf aufweise. „Ich erwarte eine sehr zusammengeschweißte und laufstarke Truppe, die an Ardagger erinnert. Sie haben mehr Spielanteile als Ardagger und sind defensiv nicht so sattelfest, aber sie haben eine sehr ähnliche Spielweise. Es wird ein offener Schlagabtausch, eine intensive Partie“, blickt Vukovic voraus. St. Peter darf sich nach drei ungeschlagenen Spielen in Folge in Kilb ebenfalls durchaus berechtigte Hoffnung auf die nächsten Punkte machen. „Mit Kilb und Haitzendorf haben wir Gegner, die sicher auf unserem Niveau sind und wo immer was möglich ist“, blickt St. Peters Sektionsleiter Andreas Döcker nach vorne.

Hier geht's zum Livestream!