Livespiel 1. Landesliga: Kottingbrunn - Wr. Neustadt

Titelanwärter gegen Regionalliga-Absteiger – und das auch noch mit Lokalkolorit. Das Süd-Derby zwischen Kottingbrunn dem SC Wr. Neustadt eröffnet die neue Landesligaspielzeit standesgemäß. Und der Schlager ist auch das Livespiel der Runde, das in voller Länge auf meinfussball zu sehen sein wird. Los geht’s um 19.30 Uhr. Zusätzliche Brisanz bringt die Besetzung auf der Trainerbank ins Match, schließlich war Kottingbrunn-Coach Zeljko Ristic kurzzeitig in Wr. Neustadt tätig.

Von Rache keine Rede

„Für mich ist es kein Rache-Spiel. Es hat damals einfach nicht gepasst, so ist das im Fußball“, stellt der ASK-Trainer fest. „Die Leute die ich nicht schätze, sind auch nicht mehr verantwortlich.“ Er wolle sich lieber auf sein eigenes Team konzentrieren. Die wird sich am Wochenende fast schon von allein aufstellen, hat Kottingbrunn momentan mit einigen Ausfällen zu kämpfen. „Ein, zwei Positonen sind noch offen. Extreme Kopfschmerzen werde ich beim Aufstellen aber nicht bekommen“, scherzt Ristic.

Wöhrer und die Keeper-Frage

Bei den Gästen ist noch offen, ob Dominik Hemmelmayer und der ehemalige Kottingbrunner Manuel Kassal im Kasten steht wird. Doch damit nicht genug! „Ich habe derzeit noch mehr Fragezeichen als Fixstarter für die Startelf gegen Kottingbrunn“, meint Wr. Neustadts Trainer Jochen Wöhrer, als Spieler einst eine Fixgröße beim Kottingbrunner Rivalen Bad Vöslau.. Zwei Leistungsträger werden Wöhrer fix fehlen. Bernhard Janeczek ist mit einem Haarriss und einem Ödem im Knöchel out. Sommerzugang Marco Meitz plagt ein Fersensporn.

Auf Ligaebene gab’s das letzte Aufeinandertreffen vor mehr als einem Vierteljahrhundert – nämlich im Kottingbrunner Meisterjahr in der Regionalliga (1996/97). Damals schlugen die Kottingbrunner den SC mit 3:1. Legendär aus Sicht des ASK auch die beiden Cup-Duelle in der Ära von Hannes Weninger, die damals beide an Kottingbrunn gingen.

Hier geht's zum Livestream!