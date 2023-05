Livespiel 1. Landesliga: Langenrohr - Kottingbrunn

Kann Kottingbrunn doch noch oben anklopfen? Oder muss die Ristic-Elf die im Frühjahr brandgefährlichen Langenrohrer vorbei ziehen lassen? Antworten auf diese Fragen gibt’s am Freitag im Livespiel der Woche in der 1. Landesliga. Anpfiff im Netz und natürlich auch am Langenrohrer Sportplatz: 19.30 Uhr. Pro Runde gibt’s jeweils eine Partie direkt im Livestream zu sehen, von den übrigen Matches die wichtigsten Szenen in den Highlightvideos.

Von Wundertüten und Überfliegern

Die Langenrohrer kehrten im Nachtrag auf die Siegerstraße zurück. Dem Umfaller gegen Kilb folgte ein 1:0 gegen die SG Ardagger. „Wir haben den Kampf angenommen und sie mit unseren Mitteln geschlagen. Wir waren spielerisch sicher die bessere Mannschaft“, stellt Trainer Gustl Baumühlner fest. Ein Torspektakel ist wohl nicht zu erwarten: In den letzten drei Begegnungen fiel nur ein Tor – für Langenrohr beim 1:0-Sieg im vergangenen Frühjahr. Kottingbrunn hat die Rohrer zuletzt im Jahr 2019 bezwungen – damals allerdings klar und deutlich mit 4:0.

Die Blau-Weißen liegen in Schlagdistanz zum Landesliga-Stockerl. Dank zwei Siegen hintereinander lebt sogar noch die Mini-Chance auf den Titel. Den Rechenstift packt Trainer Zeljko Ristic aber nicht aus, hält den Ball flach: „Bei einigen unserer Spieler weiß man nie, was man bekommt – wie Wundertüten. Um erfolgreich zu sein, braucht es eine gewisse Kontinuität.“

Hier geht's zum Livestream!