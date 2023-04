Livespiel 1. Landesliga: SG Ardagger/Viehdorf - Gloggnitz

Zweifache Reifeprüfung für den Spitzenreiter: Erst bekommt’s die SG Ardagger/Viehdorf in unserem Livespiel der Runde mit dem Tabellendritten Gloggnitz zu tun. Sieben Zähler trennen den Aufsteiger von den Mostviertlern. Im Nachtrag geht’s gegen die im Frühjahr so starken Langenrohrer. „Die Tabellensituation ist nur eine Momentaufnahme. Ich hätte gegen Kilb auch ein X genommen – jetzt wird es gegen Gloggnitz und Langenrohr extrem eng“, ist sich Sektionsleiter Wolfgang Riesenhuber bewusst. Ins selbe Horn stößt Trainer Michael Unterberger: Es sind zwei extrem starke Gegner, es werden sicher zwei ganz heiße Fights.“

Leonhardsberger und der Elfer

Unterberger sollte aus dem Vollen schöpfen können, allerdings sind Alexander Weinstabl, Kapitän Richard Aigner und David Kandutsch gefährdet, gesperrt zu werden: Alle drei haben vier Gelbe Karten am Konto. Als „Elfmeter auf den zweiten Platz“ bezeichnete Gloggnitz-Trainer Thomas Leonhardsberger die aktuelle Tabellensituation in der 1. Landesliga. Denn durch den jüngsten Ausrutscher des Tabellenzweiten Zwettl sind die Titelkandidaten aus der Braustadt plötzlich in die Gloggnitzer Schlagdistanz gerutscht.

„Wir müssten nicht nur das direkte Duell dieses Wochenende für uns entscheiden sondern dann auch noch zwei weitere Partien, während Ardagger verliert. Und drei Niederlagen von Ardagger in so kurzer Zeit hat es schon lange nicht mehr gegeben – warum sollten sie jetzt damit anfangen?“, will Leonhardsberger die Kirche im Dorf lassen. Im Herbst setzte es für die Gloggnitzer eine 0:3-Niederlage.

Hier findet ihr den Livestream!