Livespiel 1. Landesliga: Waidhofen/Thaya - Kottingbrunn

A uch Platz zwei in der 1. LL ist „einzementiert“, das direkte Duell entscheidet - und da hat Kottingbrunn gegenüber Gloggnitz die Nase vorne. Kottingbrunn hat's in Waidhofen selbst in der Hand, möchte den Titel als beste Frühjahrsmannschaft untermauern.

Die Partie im Herbst gewannen die Blau-Weißen (2:1). Mit einem Umfaller des Spitzenreiters hatte man beim ASK nicht mehr wirklich gerechnet. „Zu 90 Prozent ist der Meisterzug abgefahren", war sich Trainer Zeljko Ristic schon in der Vorwoche bewusst. Mit Adrien Dauce, dem Rückkehrer aus Langenrohr, steht der erste Zugang für die kommende Saison bereits fest. Für Benjamin Mustafic geht's am Freitag um ein persönliches Highlight. Kottingbrunns Knipser liegt in der Torschützenwertung nur einen Treffer hinter dem aktuellen Leader, Langenrohrs Kevin Aue (16 Saisontore).