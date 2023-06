Livespiel 1. Landesliga: Zwettl - Ardagger

Alles läuft auf einen brisanten Showdown in der 1. Landesliga zu! Einen neuerliche Führungswechsel gab's unter der Woche. Mit dem 2:0-Heimsieg gegen Retz haben die am Wochenende spielfreien Kottingbrunner wieder Platz eins übernommen. Jetzt könnte eine Vorentscheidung fallen, schließlich duellieren sich am Freitagabend die beiden Verfolger Zwettl und Ardagger. Wer beim „Spiel der Spiele“ dabei sein möchte, kann das auch virtuell tun - auf meinfussball gibt's das Match im Livestream zu sehen. Von den übrigen Matches zeigen wir gewohnt die wichtigsten Szenen in den Highlightvideos.

Zwettl und der Super-GAU

Im Waldviertel ist vor dem Schlagerspiel Ernüchterung eingetreten. Zwettl ist nach der Derbypleite gegen Waidhofen nur mehr Außenseiter im Aufstiegsrennen. Die noch laufende Spielzeit hat der SCZ mehr oder weniger abgehakt. „Der Meistertitel ist für uns kein Thema mehr“, sagt Trainer Günter Schrenk klar. Für ihn und die Braustädter geht es jetzt am kommenden Freitag vielmehr darum, „den Super-GAU zu verhindern“. Also dass die SG Ardagger/Viehdorf auf der Sportanlage Edelhof uneinholbar davon zieht. Die jüngsten beiden Begegnung der Teams gingen jeweils an die Mostviertler.

Kampf um die Mini-Chance

Gelingt den Zwettlern jedoch der Sieg, würde die Schrenk-Elf auch noch die Mini-Chance auf den Meistertitel erhalten, hätte dann in der Schlussrunde zwei Zähler Rückstand auf Ardagger und Kottingbrunn. Der Trainer verfällt dazu aber in gar keine Gedankenspiele mehr, will die Saison gut zu Ende bringen: „Anfang der Saison waren die Top 5 das Ziel, die haben wir erreicht. Natürlich wollten wir dann nach dieser Herbstsaison mehr. Dafür hat es leider nicht gereicht, aber es war dennoch eine Top-Saison von uns. Die wollen wir jetzt noch gut zu Ende bringen.“

Riesenhuber: „Werden in Zwettl nicht verlieren“

Ardagger braucht in der Endabrechnung einen Zähler mehr als Kottingbrunn, das im direkten Vergleich (der den Ausschlag gibt bei Punktegleichheit) die Nase vorne hat. „Wir müssen jetzt auf uns schauen. Wenn wir unsere Leistung bringen - und die Leistung am Samstag war sehr gut -, dann haben wir es selbst in der Hand“, blickt Sektionsleiter Wolfgang Riesenhuber voraus. Am Freitag in Zwettl könnte Ardagger mit einem Sieg die Waldviertler aus dem Aufstiegskampf kicken. Und Riesenhuber weiß, dass sein Team voll fokussiert sein wird: „Wir werden da oben nicht verlieren!“ Der Druck in Hinblick auf den möglichen Aufstieg soll aber nicht zu groß sein. „Wenn er uns nicht gelingt, gelingt er uns nicht“, sagt Riesenhuber. Aber: „Es wäre für alle Beteiligten eine riesengroße Genugtuung.“

