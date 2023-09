Livespiel 1. Landesliga: Zwettl - Schrems

Wenn am Freitag in der Waldviertler Sparkasse-Arena der SC Zwettl und der ASV Schrems aufeinandertreffen, dann wird dabei ein kleines bisschen verkehrte Welt sein. Die Granitstädter kommen nämlich zum ersten Mal überhaupt als Tabellenführer auf den Edelhof. Das bringt noch mehr Brisanz als sonst schon in das Waldviertel-Derby. Denn einerseits will der ASV freilich seinen Platz an der Sonne behaupten, andererseits steigert es die Motivation der Zwettler umso mehr, den Schremsern ein Bein zu stellen, die erste Saison-Niederlage überhaupt zuzufügen.

„Wir hatten in den vergangenen Wochen fünf Teams mit Top-5-Potenzial, jetzt kommt der Tabellenführer zum Abschluss. Wir haben bewiesen, dass wir mit diesen Gegnern mithalten können, mehr als das“, sagt Trainer Günter Schrenk. „Und jetzt wollen wir auch das Derby gewinnen.“ Schrems-Sportchef Herbert Zimmel ist vor dem Gegner gewarnt: „Zwettl hat eine gute Mannschaft, die dürfen wir nicht unterschätzen. Ich möchte dort nicht die Weiße Weste verlieren! Vom letzten Derby haben wir überhaupt noch eine ordentliche Rechnung offen. Die möchten wir begleichen.“

Hier geht's zum Livestream!