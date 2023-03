Livespiel Zwettl - Retz

Die besten Teams der Rückrunde matchen sich im Waldviertel, wenn Zwettl den SC Retz empfängt. Die Weinstädter sind wie der SC Zwettl im Frühjahr noch ungeschlagen, haben erst ein Gegentor kassiert. „Sie sind sehr gut in Form, hatten wie wir eine schwierige Vorbereitung, konnten das aber gut abschütteln“, sagte Trainer Günter Schrenk. „Der neue Stürmer ist top drauf, auch Schulmeister macht wieder einen sehr guten Eindruck. Da müssen wir auf der Hut sein.“

Nicht dabei sein wird am Edelhof der Retzer „Aggressive Leader“ Christopher Ledineg, der nach einem taktischen Foul in der Schlussphase beim 0:0 in Langenrohr Gelb-Rot sah.

Hier findet ihr den Livestream!