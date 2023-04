1. Landesliga Livespiel: Gloggnitz - Waidhofen/Thaya

Werbung

Auf Platz drei am „Alltime-High“ – damit das aus Gloggnitzer Sicht so bleibt, muss die Leonhardsberger-Truppe am Samstag im Livespiel der Runde gegen Waidhofen nachlegen. Pro Spieltag gibt’s eine Partie der 1. Landesliga via Stream auf meinfussball zu sehen, von den übrigen Matches liefern wir kompakte Highlightvideos mit den wichtigsten Szenen.

Auftakt zu entscheidenden Wochen

Während es für die Gloggnitzer um einen Stockerplatz geht, stecken die Gäste aus Waidhofen im Abstiegskampf. Das Plus der Waldviertler: „Wir haben’s in der eigenen Hand“, sagt Obmann Andreas Hanisch. Am Samstag wartet der schwere Gang zu Aufsteiger Gloggnitz, der derzeit an der dritten Stelle liegt, der in der Hinrunde aber – beim Debüt von Trainer Edgar Eichler – 2:0 besiegt werden konnte. „Dann beginnen die richtig entscheidenden Wochen“, sagt Hanisch in Hinblick auf die Spiele gegen die SKN Juniors, Spratzern, Mannersdorf und Retz, die allesamt in der Tabellenregion rund um die Waidhofner platziert sind.

