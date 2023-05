Livespiel 1. Landesliga: Spratzern - Kilb

Einen wahren Showdown gibt’s im Tabellenkeller. Den „Abstiegskracher“ zwischen Spratzern und Kilb gibt’s als Livespiel der Runde am Sonntag via Stream zu sehen. Ein Match zeigt meinfussball in voller Länge, von den übrigen Partien gibt’s in bewährter Manier die wichtigsten Szenen in unseren Highlightvideos. Es steht einiges auf dem Spiel, wenn am Sonntagnachmittag (Anpfiff: 17 Uhr) Schlusslicht Kilb beim Tabellenvierzehnten gastiert. Nur zwei Zähler liegt der SCU hinter Spratzern.

Die St. Pöltner mussten sich am Donnerstag mit einem 0:0 in Mannersdorf begnügen. Fürs Match gegen Kilb steht der zuletzt gesperrte Winterzugang Jankovic wieder zur Verfügung. „Wir werden eine schlagkräftige Truppe haben und auf Sieg spielen“, weiß Trainer Goran Zvijerac über die Wichtigkeit der Partie Bescheid. Ein Sechs-Punkte-Spiel ist’s auch aus Kilber Sicht. Trainer Milan Vukovic will die rote Laterne abgeben, ist sich aber bewusst: „Spratzern hat sich enorm verstärkt.“ Nicht von ungefähr liegt der ASV in der Rückrundentabelle auf Platz sieben. Das Hinspiel im Herbst endete mit einem Kilber 2:0-Erfolg.

Hier geht's zum Livestream!

