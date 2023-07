Ein spürbarer Ausnahmezustand herrschte am Samstag in Schrems, die Parkplätze der Stadt platzten aus allen Nähten. So manche Autos mussten nicht nur eine Stadtrundfahrt absolvieren, um einen Stellplatz zu finden. Über 1000 Menschen zog an jenem Tag das Schremser Birkenstadion an, zum 100-Jahr-Jubiläum gastierte Österreichs Traditionsverein Austria Wien in der Granitstadt.

Schon um 14.30 Uhr – zum offiziellen Einlassbeginn und eine Stunde vor Anpfiff des Spiels der Schremser Damen gegen jene der Wiener Austria – war der Andrang an den beiden Eingängen groß. Rahmenprogramm war reichlich geboten, durch den Tag führte Moderator Thomas Breit. Unmittelbar beim Haupteingang organisierten die Schremser außerdem einen Fanshop, legten ein eigens fürs Spiel kreiertes Jubiläumstrikot, passende Schals sowie Kappen und eine über 180 Seiten starke Chronik auf.

Prominenz aus Sport & Politik gratulierte

Ganz im Zeichen des historischen Tages stand auch die über einstündige Pause zwischen dem Damen- und dem Herrenspiel. Die Ehrengäste wurden feierlich durch die Schremser Stadtkapelle aufs Spielfeld geführt, zahlreiche Gratulanten stellten sich ein: NÖFV-Vizepräsident Reinhard Litschauer lobte den ASV Schrems in Vertretung von ÖFB- und NÖFV-Präsident Johann Gartner als einen „Vorzeige-Verein“, überreichte gemeinsam mit Waldviertels Hauptgruppenobmann Werner Vogl und Jugendhauptgruppen-Obmann Andreas Blauensteiner einen Glaspokal, einen Ball und eine Urkunde.

Jubiläum ASV Schrems feierte den „100er" mit großem Fußballfest . Landesligist ASV Schrems bat zum 100-Jahr-Jubiläum der Fußballsektion zum Heim-Doppel gegen Bundesligist Austria Wien. Die NÖN hat die besten Bilder der Feierlichkeiten.

Auch aus der Politik waren hochrangige Vertreter vor Ort: ÖVP-Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais hob die Schremser Nachwuchsarbeit hervor, FPÖ-Landtagsabgeordnete Anja Scherzer erzählte von ihrer Zeit als Schrems-Spielerin und überreichte eine 500-Euro-Spende. Schrems-Bürgermeister Peter Müller (SPÖ) streute dem Klub ebenso Rosen. In Vertretung von Bezirkshauptmann Christian Pehofer stellte sich auch Christian Nöbauer als Gratulant ein. Pfarrer Thomas Kuziora erzählte eigene Fußball-Anekdoten und segnete den Rasen. Mit den beiden Ex-Nationalteamspielern Manuel Ortlechner (jetzt Austria-Sportdirektor) und Markus Suttner waren auch Fußball-Granden vor Ort.

Gedenkminute für Gründerväter & zahlreiche Ehrungen

Sektionsobmann Claus Tampier wiederum rief zu einer Gedenkminute für die verstorbenen Gründerväter und Urgesteine des Vereins auf, ehrte langjährige Partner und Sponsoren sowie Langzeit-Funktionäre – diese erhielten die „Schrems-Awards“ in unterschiedlichsten Kategorien. ASV-Obmann Paul Rzepa schwelgte selbst in Erinnerungen, kickte selbst einst im Schrems-Dress gegen Austria Wien. Der FAK hielt nämlich 1976 als amtierender Meister ein Trainingslager in der Granitstadt ab, Rzepa absolvierte eine Halbzeit – gleiches galt übrigens am Samstag für die erste Elf der Wiener Austria, die zur Halbzeit vollends vom Spielfeld ging – und davor kräftigt Autogramme an anstürmende Kinder verteilte. 2:1 führten die Veilchen da bereits, hatten nach früher 2:0-Führung durch den Schremser Neuzugang Marvin Bio den Anschlusstreffer kassiert. Im zweiten Durchgang machte der Bundesligist aber Nägel mit Köpfen, fuhr einen souveränen 5:1-Erfolg ein. Gleiches gelang der FAK-Damen-Abordnung, die sich mit 4:1 durchsetzte und bei denen Pamela Filler und Bettina Schnabl ihr letztes Spiel absolvierten.

„Auch die sportlichen Auftritte der Schremser Teams konnten sich also – wie auch die Organisation – sehen lassen. Im Anschluss fand im Zelt neben dem Haupteingang noch ein feierlicher Ausklang statt, bei dem die Austria-Kicker nochmals eine Autogrammstunde gaben.

Besonders sichtlich emotional: Das während der Ehrungen gespielte Vereinslied, nach welchem Tampier betonte: Sie alle seien nur „Mitglieder auf Zeit“, die Vereinsliebe müsse auch die nächsten 100 Jahre bewahrt werden.