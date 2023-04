Lizenz: Auswirkungen aufs Unterhaus

Werbung

Während es im Waldviertler Unterhaus in der Gebietsliga und in der 1. Klasse (Waldviertel und Nordwest/Mitte) eine fixe Regelung mit jeweils zwei Absteigern gibt, ist in den Ligen darüber die Lage situationselastisch. Alles steht und fällt mit den Absteigern ab der 2. Liga abwärts.

Nun brachte das Lizenzierungsverfahren der Österreichischen Bundesliga zusätzliche Würze rein, denn: Nicht nur, dass Bundesligist Austria Wien vorerst keine Lizenz für die höchste Spielklasse erhielt – und im Zuge dessen auch das Ableger-Team Young Violets keine Zulassung für die 2. Liga – wurde auch Regionalliga Ost-Aufstiegsanwärter Stripfing die Zulassung für die 2. Liga verwehrt. Hier hakt es bei der Zulassung für Stripfing. Nun können die Vereine den Instanzen-Weg beschreiten. Austria Wien etwa bekam da in der Vorsaison schließlich doch die Lizenz erteilt, musste allerdings mit drei Minuspunkten in die Saison starten. Dass die Wiener die Bundesliga-Lizenz tatsächlich nicht erhalten, gilt also als eher unwahrscheinlich.

Wie sieht nun aber die Situation aus, sollte Ostliga-Spitzenreiter Stripfing doch nicht in die 2. Liga aufsteigen können?

Für die 2. Liga bedeutet das, dass es dann nur zwei anstatt drei Absteiger geben würde. Horn kann das im Gegensatz zu den Vorjahren diesmal egal sein – die Waldviertler mischen als aktueller Tabellenvierter in der Spitze mit.

Derzeit nehmen die Schleudersitze Schlusslicht Kapfenberg und der Vorletzte Young Violets Austria Wien, am Freitag zu Gast in Horn, ein. Die Wiener kämen in die Regionalliga Ost, die inklusive der drei Aufsteiger (NÖ Landesliga, Wiener Stadtliga, Burgenlandliga) 20 Vereine umfasst. Da die Gruppenstärke von 16 nicht überschritten werden soll, müssten vier Teams absteigen. Fix weg ist Bruck, das nur noch formell am Meisterschaftsbetrieb teilnimmt, seit der Rückrunde aber jedes Spiel absagt und am „grünen Tisch“ 0:3 verliert. Weiters in der Vierer-Abstiegszone wären mit Wiener Neustadt und Scheiblingkirchen zwei NÖ-Teams.

Drei 1. Landesliga-Absteiger? Für die 1. Landesliga, die ab der kommenden Saison wieder mit 16 Teams geführt wird, bedeutet das, das bei zwei niederösterreichischen Ostliga-Absteigern zum Saisonende zwei Klubs absteigen müssen.

Dem bisher in der Theorie herumschwirrenden Worst Case, dass sogar Bruck in die 1. Landesliga eingegliedert wird und es somit drei 1. Landesliga gibt, tritt der NÖ Verband bereits offiziell entgegen: Bruck wird bei Wiederaufnahme des Spielbetriebs in die 2. Klasse eingegliedert.

Dennoch sind auch drei 1. Landesliga-Absteiger nicht vom Tisch. Gefährdet sind in der Regionalliga auch noch Leobendorf und Krems. Rutscht eines der Teams noch anstatt von Burgenland-Vertreter Siegendorf in die Abstiegszone und müssten also drei Niederösterreicher absteigen, hätte die 1. Landesliga ebenso drei Absteiger.

Dann wäre aus Waldviertler Sicht die Ausgangslage für den SV Waidhofen noch einmal mehr angespannt, als bei zwei Absteigern. Derzeit rangieren die Thayastädter an der viertletzten Position. Auch Schrems wäre dann noch nicht ganz aus der Abstiegsverlosung – auch, wenn der Vorsprung auf den Drittletzten Mannsdorf doch schon satte elf Punkte beträgt.

Vier 2. Landesliga-Absteiger? Je nach Absteigern aus der 1. Landesliga ist auch die aus Waldviertler Sicht interessante 2. Landesliga West betroffen. Relevant dafür ist, in welche 2. Landesliga (West oder Ost) der jeweilige 1. Landesliga-Absteiger muss. Die derzeit unterm Strich liegenden 1. Landesliga-Teams Kilb und Spratzern kämen in die „West“, was dort wiederum drei Absteiger zur Folge hätte.

Gäbe es drei 1. Landesliga-Absteiger und alle drei kämen in die „West“, müssten dort sogar vier Teams runter. Keine rosigen Aussichten also für die Waldviertler 2. Landesliga-Nachzügler Schweiggers und Amaliendorf. Aber auch für die gut in die Rückrunde gestarteten Eggenburger wäre der Abstiegskampf dann noch brisanter, als er ohnehin schon ist.