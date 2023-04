Plank lässt Kilb „Dreier“ bejubeln

Kilb - Langenrohr 1:0. Die Durststrecke ist beendet: Zum ersten Mal seit dem Rückrundenauftakt gegen Kottingbrunn kann Kilb wieder einen „Dreier“ feiern - enorm wichtige Punkte im Kampf um den Ligaverbleib. Und das 1:0 gegen Langenrohr hat sich abgezeichnet.

Dabei musste SCU-Trainer Milan Vukovic umstellen: Simon Staudinger und Patrick Springer fehlten verletzt. Laurenz Fahrnberger, sonst Innenverteidiger, spielte deshalb auf der Sechs.

Schon in der Anfangsphase machen die Kilber viel Druck, schnell hat Philipp Plank die erste Großchance, als er von links Richtung Fünfer zieht, anstatt selbst zu schießen, aber noch einmal querspielt.

Kevin Aue mit Topchance

Danach wird dann auch Langenrohr stärker, die Partie ist relativ ausgeglichen, wobei die Gastgeber öfter in den gegnerischen Sechzehner kommen. Die beste Chance der ersten Hälfte hat dennoch Langenrohr (21.): Nach einer Flanke von der rechten Seiten kommt in der Mitte Kevin Aue auf einmal ganz frei zum Schuss, SCU-Keeper und -Kapitän Simon Neudhart bewahrt seine „Küba Buam“ aber vor einem Rückstand.

Bis zur Pause gibt Kilb weiter offensiv den Ton an, das letzte Zuspiel will aber nicht gelingen oder wird von den Langenrohrern gut entschärft. Einige Male bringt Florian Binder den Ball gefährlich von der linken Seite zur Mitte. Einmal wäre Plank fast zur Stelle, bei einer anderen Hereingabe - Jan Koppensteiner wartet in der Mitte - wird Maximilian Kerschner zu Fall gebracht, muss mit einer Wunde an der Wade weiterspielen. Da hätten die Kilber gerne einen Elfmeter gesehen. Kurz vor dem Seitenwechsel geht Plank dann an der Strafraumgrenze zu Boden, Freistoß gibt's aber keinen.

Erlösendes Tor zum 1:0

Im zweiten Durchgang lassen die Kilber nicht nach. Und nach einer guten Stunde Spielzeit belohnen sie sich: Einwurf für Kilb, Langenrohr erobert den Ball, Tobias Mayerhofer und Günter Gravogl zwingen die Gäste aber gleich wieder zum Ballverlust, Gravogl flankt halb hoch vors Tor und Plank befördert den Ball im Rutschen in den Kasten - 1:0.

Und die Kilber könnten gleich nachlegen: Nur zwei Minuten später scheitert Koppensteiner bei einem Freistoß an der Latte. Etwas später setzt Binder den Ball nur um Zentimeter neben die Stange und kurz vor Schluss reklamieren die Kilber bei einem Schuss von Binder heftig Elfmeter.

Umgekehrt will Langenrohr den Ausgleich, klopft etwa bei einem Weitschuss an oder einem Freistoß vom Mittelfeld in den Sechzehner, bei dem sich Neudhart gegen Aue durchsetzt und auch die Langenrohrer Strafstoßreklamationen nichts bringen. In der Nachspielzeit gibt's dann noch eine Ecke für die Gäste samt Nachschuss von Markus Geppl, Kilb steht aber, wie schon zuvor, zu gut. Es bleibt beim 1:0-Sieg, mit dem die Kilber die Rote Laterne wieder Spratzern übergeben haben.

Milan Vukovic, Trainer, SCU Kilb: „Wir haben gewusst, dass der Genger einer der spielstärksten der Liga ist, sie haben extreme Qualität im Ballbesitz. Aber wir haben die Mehrheit an Chancen gehabt. Wir haben gegen einen sehr guten Gegner verdient gewonnen.“

Highlights

Statistik:

SCU Kilb - SV Langenrohr 1:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 (62.) Plank

Karten: Skriwan (87., Gelbe Karte Foul), Gravogl (17., Gelbe Karte Unsportl.), Hochauer (82., Gelbe Karte Foul)Weyermayr (79., Gelbe Karte Unsportl.), Hayden (33., Gelbe Karte Foul), Marschall (86., Gelbe Karte Unsportl.)

SCU Kilb: Neudhart; Gravogl, Hackl, Falkensteiner, Hochauer; Skriwan, Fahrnberger (90+1. Schiller); Binder, Koppensteiner, Plank (76. Ehribauer); Kerschner (60. Mayerhofer).

SV Langenrohr: Aue, Steininger (79. Kreitzer), Marschall, Kleczkowski (79. Jung), Jovanovic, Fila, Hayden, Geppl, Dauce (62. Zottl), Rumpler (62. Weyermayr), Lamprecht

180 Zuschauer, Schiedsrichter: Markus Marchsteiner