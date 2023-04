Ardaggers Freud' ist Kilbs Leid

Werbung

Kilb - SG Ardagger/Viehdorf 1:2. Eines vorweg: Dass sich das Schlusslicht und der Tabellenführer gegenüberstehen, sieht man am vergangenen Samstag nicht. Vielmehr sehen die zahlreich gekommenen Zuschauerinnen und Zuschauer ein umkämpftes, zum Teil sehr hitziges, Mostviertel-Derby zwischen dem SCU Kilb und der SG Ardagger/Viehdorf.

Die ersten zehn, 15 Minuten gehören aber klar dem Favoriten: Ardagger zeigt viel Zug nach vorn, immer lauert der schnelle Alexander Weinstabl. Und nach nur sieben Minuten geht es ganz schnell: Nach einem Kilber Angriff stehen die Heimischen noch sehr hoch, Ardaggers Keeper Moritz Herbst befördert den Ball mit einem weiten Ausschuss weit in die Kilber Hälfte, Weinstabl sprintet, lässt den Ball zweimal aufkommen und überhebt SCU-Keeper Simon Neudhart - 0:1.

Kilb schlägt zurück

Auch danach bleibt Ardagger die gefährlichere Mannschaft, holt einige Ecken raus. Und einige Freistöße - die Fouls auf beiden Seiten mehren sich. Die Kilber stecken aber zu keiner Zeit auf, bleiben engagiert und kommen etwa bei einem Angriff über die linke Seite gut nach vorn - oder bei einer Ecke, nach der Maximilian Kerschner den Ball über das Gehäuse setzt.

Kilb bietet dem Tabellenführer nun die Stirn, gewinnt viele zweite Bälle. Und die „Küba Buam“ belohnen sich für ihren Aufwand: Freistoß von der rechten Seite und Jan Koppensteiner donnert die Kugel aus kurzer Distanz unter die Latte - 1:1-Ausgleich!

Erinnerungen an Schrems

Danach ist es ein Spiel auf Messers Schneide: Ardagger kommt in gewohnter Manier immer wieder schnell nach vorn, aber auch Kilb bleibt gefährlich. Und es bleibt hitzig: Kurz vor der Pause sieht Koppensteiner Gelb und Kilbs Trainer Milan Vukovic wird wegen Kritik verwarnt - Erinnerungen an die Partie in Schrems kommen auf, als Koppensteiner und Vukovic in der Schlussphase jeweils Gelb-Rot sahen. Die erste Halbzeit geht aber vollzählig zu Ende.

Kerschner mit Topchance

Gleich nach dem Seitenwechsel dann die Riesenchance für Kilb, in Führung zu gehen, Kerschner jagt den Ball rechts vorm Tor aus kürzester Distanz aber über die Querlatte.

In der Folge schenken sich die beiden Mostviertler Teams nichts, noch mehr Fouls bedeuten noch mehr Freistöße auf beiden Seiten, es geht hin und her. Ein Standard, allerdings eine Ecke, ist dann die Vorgeschichte zur neuerlichen Führung Ardaggers: Hoher Corner in den Sechzehner, den die Kilber noch abwehren können, nach zwei, drei Stationen kommt Gabriel Spreitzer an den Ball, fasst sich in über 20 Metern Entfernung ein Herz und trifft mit einem wuchtigen Schuss, bei dem Neudhart noch dran ist, zum 2:1 für Ardagger.

Es bleibt spannend

Dass Ardagger eine Führung nur selten aus der Hand gibt, ist bekannt. Und doch ist Kilb in einigen Szenen noch einmal am Ausgleich dran: Etwa als Philipp Plank von der rechten Seite Kerschner bedient, Kerschner aber das Tor verfehlt, oder Kerschner und Koppensteiner nach einer Hereingabe von der linken Seite mit dem Kopf abschließen könnten.

Auf der anderen Seite hat Ardagger vor allem bei zwei Konterchancen die Möglichkeit, für klare Verhältnisse zu sorgen, zuerst verfehlt Marjan Gamsjäger alleine auf Neudhart zulaufend aber das linke Kreuzeck, dann stößt Spreitzer nach einem starken Pass von der rechten Seite knapp noch mit Neudhart zusammen.

Die ganze Zeit über bleibt es hitzig, auch Ardaggers Trainer Michael Unterberger sieht Gelb. Dann gibt's noch fünf Minuten Nachspielzeit, in der Kilb noch zweimal am Ausgleich kratzt: Benjamin Hochauer probiert's aus der Distanz und Koppensteiner setzt einen Nachschuss, nachdem sein Freistoß aus aussichtsreicher Position abgeblockt wird, knapp über das Tor.

Ardagger/Viehdorf bringt den Sieg über die Zeit und nutzt damit die Zwettler Pleite gegen Kottingbrunn, festigt die Tabellenführung. Die Kilber müssen dagegen weiterhin mit dem letzten Rang vorliebnehmen - und noch dazu hat der Vorletzte Spratzern gegen Schrems gepunktet.

Wolfgang Riesenhuber, Sportlicher Leiter, SG Ardagger/Viehdorf: „Ein typisches Ardagger-Spiel. (...) Kilb war sehr kampfkräftig, das muss ich sagen. (...) Es war ein Spiel auf Biegen und Brechen, summa summarum bin ich aber natürlich sehr zufrieden.



Statistik:

SCU Kilb - SG Ardagger / Viehdorf 1:2 (1:1)

Torfolge: 0:1 (7.) Weinstabl, 1:1 (28.) Koppensteiner, 1:2 (61.) Spreitzer

Karten: Ehribauer (8., Gelbe Karte Unsportl.), Koppensteiner (42., Gelbe Karte Foul), Gravogl (58., Gelbe Karte Kritik), Vukovic (43., Gelbe Karte Kritik)Spreitzer (89., Gelbe Karte Foul), Weinstabl (51., Gelbe Karte Unsportl.), Unterberger (80., Gelbe Karte Kritik), Köstler (36., Gelbe Karte Unsportl.), Grubhofer (42., Gelbe Karte Unsportl.), Killinger (74., Gelbe Karte Unsportl.), Grubhofer (65., Gelbe Karte Foul), Kiehberger (79., Gelbe Karte Unsportl.)

SCU Kilb: Falkensteiner, Kerschner, Skriwan (70. Springer), Binder, Gravogl, Neudhart, Plank (77. Mayerhofer), Ehribauer (77. Hochauer), Hackl (70. Kerschbaummeier), Staudinger (90+5. Fahrnberger), Koppensteiner

SG Ardagger / Viehdorf: Spreitzer, Kaltenbrunner, Grubhofer Martin (HZ. Kandutsch), Grubhofer Thomas, Herbst, Köstler (55. Killinger), Schleindlhuber, Weinstabl (77. Schmerleib), Gamsjäger, Unterbuchschachner (65. Kiehberger), Aigner

250 Zuschauer, Schiedsrichter: Alexander Autherith