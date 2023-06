Ardagger darf rauf, Amstetten muss warten

Große Umwälzungen blieben aus bei der Sitzung am Donnerstag. Einige Korrekturen gegenüber der vom Sportreferat am Montag vorgenommenen Ligen-Einteilung gab's doch. Bis Donnerstagmittag hatten betroffene Vereine die Möglichkeit, Einspruch gegen die Entscheidung zu erheben. Mit diesen Einsprüchen hat sich das Verbandsgremium beschäftigt.

Auf kommendes Jahr vertröstet

Zweitligist SKU Amstetten muss sich vorerst mit einem Zweierteam in der Gebietsliga West begnügen. Der Einspruch der Mostviertler, aus Gleichheitsgründen (wie Admira II und Horn II) in die 2. Landesliga eingeteilt zu werden, wurde abgewiesen. Allerdings nur für die Saison 2023/24. Danach wird „die Option zur Einteilung im Spieljahr 2024/25 – ohne Präjudiz - gewährt/ Voraussetzung bleibt aber die Bundesliga-Zugehörigkeit des Vereines“, so der NÖFV.

Es bleibt bei der - an der Basis kontrovers diskutierten - Einteilung der Horner wie auch der Admira Amateure in die 2. Landesliga Ost. Gegen die hatte aber auch kein Verein formell Einspruch erhoben.

Zweierteam steigt auf

Regionalliga-Aufsteiger SG Ardagger/Viehdorf hatte ebenfalls eine Einteilung des eigenen Zweierteams moniert. Diese wurde bewilligt: Statt in der 2. Klasse Ybbstal geht Ardagger II in der 1. Klasse West (ohne Reserven) an den Start. Die Liga umfasst somit 15 Teams - was Flexibilität beim Start erfordert. Los geht's mit einer Doppelrunde am Wochenende 13./15. August.

Ein drittes (!) Team der Spielgemeinschaft wird übrigens - samt Reserve - in der 2. Klasse Yspertal antreten.

Pulkau blitzt ab

Grünes Licht erhielt auch Jedenspeigen: Das Frauenteam wird, wie gewünscht, statt in der Frauengruppe Weinviertel in der Frauen-Gebietsliga Weinviertel (nunmehr mit zehn Vereinen) spielen. Für die nun nur mehr vier Mannschaften umfassende Frauengruppe muss ein adäquater Modus erst erarbeitet werden.

Der SV Pulkau darf hingegen nicht in die 2. Klasse Schmidatal. Es bleibt bei der ursprünglichen Einteilung in die 2. Klasse Pulkautal. Auch im Übrigen bleibt die am Montag festgelegte Ligeneinteilung aufrecht. Hier geht's zur meinfussball-Story: https://www.noen.at/meinfussball/1-landesliga/klasseneinteilung-so-wird-ab-sommer-gespielt-372492276

Der aktuelle Überblick zu den Spielklassen auf der Website des NÖ-Verbandes: https://www.noefv.at/noefv/Klasseneinteilung-2023-24-2.pdf?ch=WNq-O2HC&:hp=5258;108570;de