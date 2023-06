So wird ab Sommer gespielt

Spannender als je zuvor wird die NÖFV-Vorstandssitzung am Donnerstag. Denn dieses Gremium entscheidet endgültig über die Klasseneinteilung, behandelt etwaige Einsprüche, die betroffene Klubs bis Donnerstag, 12 Uhr, in der Geschäftsstelle des Verbandes eingebracht haben. Besonders brisant: Amstettens Amateure hat das Sportreferat am Montagabend nun nicht in die 2. Landesliga West eingestuft, im „Osten“ kicken - wie bereits vorgeschlagen - die Zweierteams von Horn und der Admira. Das sieht jedenfalls die auf der NÖFV-Website am Montag veröffentlichte Einteilung vor.

Der Frauen-Landesliga kommen mit Bad Vöslau und Breitenau zwei Teams abhanden, in der 2. Klasse Triestingtal pausiert der SV Sooß den Spielbetrieb. Ein Schritt, den insgesamt neun Klubs nach dem Ende der abgelaufenen Meisterschaft gesetzt haben.

Die Einteilung im Überblick

1. Landesliga: SC Wr. Neustadt, Scheiblingkirchen, Kottingbrunn, Zwettl, Retz, SKN St. Pölten Juniors (o.Res.), SG Ortmann/Oed-Waldegg, Kilb,Langenrohr, Waidhofen/Thaya, Schrems, SG Rohrbach/St. Veit-Gölsen, Gloggnitz, Haitzendorf,Korneuburg, St. Peter/Au(16 Vereine).

2. Landesliga Ost: MannersdorfVösendorf, Stockerau, Brunn/Geb., Bisamberg, Mistelbach, Bad Vöslau, Sierndorf, Wolkersdorf,Obergänserndorf, Katzelsdorf, Langenlebarn,Ebreichsdorf, Klosterneuburg,+ Admira Amateure (o.Res.), Horn Amateure (o.Res.)(16 Vereine).

2. Landesliga West: SpratzernYbbs, Wieselburg, Rohrendorf, Rabenstein, Purgstall, Herzogenburg, Würmla, Seitenstetten,Eggenburg, Lilienfeld, Gmünd,Absdorf, Melk,(14 Vereine).

Gebietsliga Süd/Südost: Breitenau, ASK EggendorfMarienthal, Bad Fischau, Leopoldsdorf/Wien, Kirchschlag/BW, Wr. Neudorf, Casino Baden,Reisenberg, SC Wr. Neustadt KM II (o.Res.), Hirschwang, Maria Lanzendorf,Berndorf, Himberg(14 Vereine).

Gebietsliga West:Hainfeld, Grein, Oed/Z., Mauer-Öhling, Wallsee, Statzendorf, SKU Amstetten Amateure (o.Res.),Kematen, Euratsfeld, Oberndorf, Blindenmarkt, Schönfeld/T.Waidhofen/Ybbs, Loosdorf(14 Vereine).

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Amaliendorf, SchweiggersGrafenwörth, SG Großweikersdorf/Wiesendorf, Langenlois, Weißenkirchen, Gföhl, Kottes, GroßGerungs, Raabs, St. Bernhard/F., Heidenreichstein, Rehberg,Gablitz, Dobersberg(15 Vereine)

Gebietsliga Nord/Nordwest:Leopoldsdorf/Mfd., Hohenau, Neusiedl/Z., Muckendorf-Z., Wullersdorf, FC Marchfeld/Mannsdorf-G.KM II, Neudorf, Lassee, Prottes, Ernstbrunn, Tulln, Sieghartskirchen,Marchegg, Leobendorf KM II (o.Res.)(14 Vereine).

1. Klasse Süd: TrumauSollenau, Neunkirchen, Oberwaltersdorf, Wiesmath, Pitten, Grimmenstein, Weissenbach, Aspang,Scheiblingkirchen KM II, ZöbernLanzenkirchen, Zillingdorf, Enzesfeld/H.(14 Vereine).

1.Klasse Ost: Kaltenleutgeben, Guntramsdorf,Perchtoldsdorf, Schwadorf, Göttlesbrunn, Sommerein, Wienerwald, Götzendorf, Berg, Breitenfurt,Traiskirchen KM II (o.Res.), Wolfsthal, Velm (Bruck/L. KM II fällt wg der Vereinssperre weg).Höflein, Zwölfaxing(15 Vereine).

1. Klasse West: Biberbach,Neuhofen/Y. Hausmening, Winklarn, Petzenkirchen, Allhartsberg, St. Georgen/Y., Gottsdorf,Neustadtl, Pöchlarn, Haag, Ybbsitz,Aschbach, Neumarkt(14 Vereine).

1. Klasse West-Mitte:Hofstetten, Mank, Leonhofen, Ratzersdorf, FC Ober-Grafendorf, Kapelln, Gerersdorf, Karlstetten,Kirchberg/Pielach, Pottenbrunn, USG Alpenvorland, SC St. Pölten,PurkersdorfRelegation Markersdorf oder Hafnerbach (21./24.06.)(14 Vereine).

1. Klasse Waldviertel:Hartl Haus Echsenbach, Litschau, Vitis, St. Martin, Weitra, Kautzen, Raxendorf, Gastern, Brand-Nagelberg, Schwarzenau, Nondorf,Waldhausen/NÖ, Albrechtsberg, RELE: Langschlag oder Gutenbrunn(14 Vereine)

1. Klasse Nordwest-Mitte: Gars, Traismauer,Kirchberg-Altenwörth, Ruppersthal, Mautern, Hollenburg, Atzenbrugg/H., Lengenfeld, Heldenberg,Ziersdorf, Spitz, ZellerndorfGetzersdorf, SG Burgschleinitz/Straning(14 Vereine)

1.Klasse Nordwest: LaaEnzersfeld/W., Hausleiten, Ladendorf, Unterstinkenbrunn, Stronsdorf, Spillern, Niederleis, SGObritz/Hadres-M., Göllersdorf, Großmugl, GroßrußbachEintr. Pulkatal, Langenzersdorf, Asparn/Z.(15 Vereine).

1. Klasse Nord:Eckartsau, Poysdorf, Haringsee, Bad Pirawarth, Spannberg, Großkrut, Zistersdorf, Deutsch Wagram,Stripfing Amateure (o.Res.), Hausbrunn, Kronberg, Orth, SG Großebersdorf/HagenbrunnAuersthal(14 Vereine).

2.Klasse Wechsel: Bad ErlachKrumbach, Kirchberg/Wechsel, Pottschach, Natschbach-L., Hochwolkersdorf, Ternitz, Mönichkirchen,Hochneukirchen, St. Egyden/Stfd., Puchberg, Grünbach,(12 Vereine).EB/VB-Befreiung, somit kein Aufstiegsrecht: Grünbach

2.Klasse Steinfeld: WeikersdorfWinzendorf, SG Ortmann/Oed-Waldegg KM II, Piesting, Theresienfeld, Wöllersdorf, Lichtenwörth,Pottendorf, HW Wr. Neustadt, Club 83 Wr. Neustadt, Admira Wr. Neustadt, Wampersdorf,(12 Vereine).

2.Klasse Triestingtal: FelixdorfPfaffstätten, Tribuswinkel, Leobersdorf, Teesdorf, Schönau, Pottenstein, Alland,SG Klausen-L./Altenmarkt, Blumau, Günselsdorf, Gumpoldskirchen,(12 Vereine).

2.Klasse Ost-Mitte:Achau, Eichkogel, Ebergassing, Lanzendorf, Siebenhirten/Wien, Moosbrunn, Laxenburg, Mödling,Münchendorf, Brunn/Geb. KM II (o.Res.), Mitterndorf, SG Hinterbrühl/Gießhübl,Perchtoldsdorf KM II, (13 Vereine).

2.Klasse Ost: Haslau, Kleinneusiedl, Bruck (Vereinssperre)Hof/L., Hundsheim, Prellenkirchen, Au/L., SG Stixneusiedl/Sarasdorf, Fischamend, Rohrau,Wilfleinsdorf, Edelstal, Petronell, Hainburg (13 Vereine).

2. Klasse Yspertal/AV: SG Waldhausen-OÖ/Gloxwald,SG Ardagger/Viehdorf KM II (+ Res.), Yspertal, Krummnussbaum, Maria Taferl, Münichreith, St.Oswald, Ferschnitz, Kleinpöchlarn, Bischofstetten, Frankenfels, Nöchling, Erlauf(13 Vereine)Aufstieg in die 1. Klasse West-Mitte: Bischofstetten, Frankenfels

2. Klasse Ybbstal/AV: Steinakirchen,Strengberg, Wolfsbach, Lunz, Scheibbs, Gresten, Kienberg/Gaming, Opponitz, Hollenstein,Sonntagberg, Ertl, Göstling, Gaflenz (+ Res.), SG Ardagger/Viehdorf KM III (o.Res.)(14 Vereine)

2. Klasse Traisental/AV: je nach Ausgang der Relegation: Markersdorf oder HafnerbachPressbaum, SG Hohenberg/St. Aegyd, Türnitz, Traisen, Böheimkirchen, Eichgraben, Ma. Anzbach,Altlengbach, Neulengbach, Harland, Pyhra, Wilhelmsburg(13 Vereine)

2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau:Relegation: Gutenbrunn (0 oder 1)Kirchschlag/Wv., SG Sallingberg/Ottenschlag, Martinsberg, Pöggstall, Weiten, Jauerling, Emmersdorf,Leiben, Lichtenau, Krumau, Droß, Stein, Kremser SC KM II(13/14 Vereine)Aufstieg in die 1. Klasse West: Emmersdorf, Jauerling, Leiben, Pöggstall, Weiten

2. Klasse Waldviertel Zentral: Rappottenstein, Windigsteig,Rele: Langschlag (0 oder 1)Arbesbach, SG Karlstein/Thaya, Pfaffenschlag, Großsiegharts, Kirchberg/Walde, Hoheneich,Eibenstein, Bad Großpertholz, Allentsteig, Rastenfeld(12/13 Vereine)

2. Klasse Wachau/Donau: Furth, St. Andrä/W.,

Fels, Sitzenberg/Reidling, Tulbing, Stetteldorf, Neuaigen, Rußbach, Rust, Zwentendorf, Hadersdorf,

ESV-Krems, Stetten, Würnitz

(14 Vereine)

2. Klasse Thayatal/Schmidatal:

Drosendorf, Brunn/Wild, Irnfritz, Japons, Langau, Mallersbach, Geras, Weitersfeld,

SG Sigmundsherberg/Kleinmeiseldorf, Kühnring, Ravelsbach, St. Leonhard/HW, Pleißing

(13 Vereine)

2. Klasse Pulkautal: SG Röschitz/Sitzendorf

Gaubitsch, Wildendürnbach, Fallbach, Nappersdorf, Guntersdorf, Manhartsberg, Pulkau, Hollabrunn,

Grabern, Hanfthal, Leitzersdorf

(12 Vereine)

2. Klasse Weinviertel: Kreuttal

Hauskirchen, SG Poysbrunn-F./Ottenthal, Altlichtenwarth, SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf,

Drasenhofen, Eibesthal, Rabensburg, SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten, Wetzelsdorf, Wilfersdorf,

Gaweinstal, Kreuzstetten, Schrick, Sulz, Ulrichskirchen

(16 Vereine)

2. Klasse Marchfeld:

SG Dürnkrut/Jedenspeigen, Großschweinbarth, Obersdorf/P., Hohenruppersdorf,

Ebenthal, Matzen, Angern, Breitensee, Gänserndorf, Gänserndorf Süd, Markgrafneusiedl,

Obersiebenbrunn, Ollersdorf, Strasshof, Weikendorf, Großengersdorf

(16 Vereine)

EB/VB-Befreiung 23/24 (zum dritten Mal) – kein Aufstiegsrecht: Gänserndorf-Süd/beginnt mit 9 Minuspunkten

Bezirksklasse Weinviertel:

Michelstetten, SG Hüttendorf/Paasdorf, Gnadendorf, Schletz, Prinzendorf, Neuruppersdorf,

Haugsdorf, Haringsee KM II,

(8 Vereine)

• EB/VB-Befreiung 23/24 (4.x) – Neuruppersdorf/beginnt mit 9 Minuspunkten

• EB/VB-Befreiung 23/24 – Prinzendorf

Meister ist der bestplatzierte Verein ohne Befreiung.

NÖ-Frauenspielklassen

AKNÖ Frauen Landesliga

Traiskirchen, Weikersdorf, FSG Großweikersdorf/Stetteldorf, FSG Paudorf, Schrems, FSG St. Georgen/Leys,

Ernstbrunn, Melk, Bad Sauerbrunn

FSG Ferschnitz/Amstetten, Brunn/Gebirge

(11 Vereine)

AKNÖ Frauen Gebietsliga Industrieviertel:

Krumbach, Laxenburg, FSG Admira Wr. Neustadt/Winzendorf, Frauenkirchen, Moosbrunn, Göttlesbrunn,

Zöbern, Wampersdorf, Willendorf, St. Margarethen, Felixdorf, Brunn/Geb. 1b, Lanzenkirchen

(13)

AKNÖ Frauen Gebietsliga Mostviertel:

FSG Ybbs/Wieselburg, Neuhofen/Y., Herzogenburg, FSG Mank/Voralpen, FSG St. Oswald, Göstling

(6)

gespielt wird mit Hin- und Rückrunde im Herbst und Frühjahr je 10 Spiele

AKNÖ Frauen Gebietsliga NW/Waldviertel:

Zwettl, Waidhofen/Thaya, Horn 1b, Guntersdorf, Irnfrtz, Sitzendorf,

FSG Großweikersdorf/Stetteldorf 1b, Zwentendorf

(8)

gespielt wird in insgesamt 3 Durchgängen (zB 11 Herbst/10 Frühjahr)

AKNÖ Frauen Gebietsliga Weinviertel:

FSG Lassee/Marchfeld (Aufstiegsverzicht), Großschweinbarth, Kleinengersdorf, FSG Obersdorf/P., Fallbach,

Großrußbach, Paasdorf, Asparn/Z., Langenzersdorf

(9)

Frauengruppe Weinviertel:

FSG Jedenspeigen/Sulz, Engelhartstetten, Paasdorf 1b, Ernstbrunn 1b, Ottenthal

(5)

gespielt wird mit Hin- und Rückrunde im Herbst und Frühjahr je 8 Spiele

Frauengruppe West:

FSG Wieselburg/Ybbs, Schönfeld, Mautern, FSG Paudorf 1b, Loosdorf

(5)

gespielt wird mit Hin- und Rückrunde im Herbst und Frühjahr je acht Partien

Alle Details: https://www.noefv.at/noefv/Klasseneinteilung-2023-24.pdf?ch=fB8vxQEs&:hp=5258;108570;de