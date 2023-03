Abstiegskampf: Alles bleibt offen

Besser hätte der 1. Landesliga-Rückrundenstart mit dem Sieg über Haitzendorf für Waidhofen nicht laufen können. Jetzt ein Sieg in Schrems und zu den Abstiegsrängen gäbe es schon etwas Luft. Oder doch nicht? Diese Frage wird noch längere Zeit ungewiss bleiben. Alles steht und fällt ab der 2. Liga abwärts. Bei aktuellem Stand würde es nur das abgeschlagene Spratzern treffen. Steigt aber aus der Regionalliga Ost ein zweites NÖ-Team ab, wären es schon zwei 1. Landesliga-Absteiger. Der Super-GAU wären drei NÖ-Ostliga-Absteiger. Das tritt dann ein, wenn Wiener Neustadt und Krems den Klassenerhalt nicht packen, dazu der Verband den Bruckern, die jedes Spiel offiziell absagen und somit Fixabsteiger sind, in der nächsten Saison ein Antreten in der 1. Landesliga durchgehen ließe. Dann wäre plötzlich die halbe 1. Landesliga im Abstiegskampf.

Daher wird nicht nur die Spannung am Rasen hochgehalten, sondern auch dadurch, was abseits davon passiert.

Keine Nachrichten aus 1. Landesliga mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden