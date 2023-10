Klare Regeln für Amateurteams

Im NÖ-Fußball-Unterhaus sind die Amateurteams der fünf Bundesligaklubs maximal geduldet, aber sicher nicht gerne gesehen.

Der Grund? Sie stören irgendwie, weil ihnen der Ruf der Wettbewerbsverzerrung vorauseilt. Die SKN Juniors hat dieser Ruf zuletzt gar ein- und überholt.

Die Zweiermannschaften sind nämlich unberechenbar in Sachen Spielstärke. Mal spielen sie mit reichlich Profispieler-Unterstützung von oben, mal als besseres Nachwuchsteam. Die SKN Juniors gewannen mit Qualität von oben aufmagaziniert in der 1. Landesliga gegen Langenrohr mit 4:1 und gingen eine Woche später mit kaum Profiunterstützung mit 0:7 in Schrems unter. Ihr Ziel – den Klassenerhalt – werden die Juniors wohl schaffen, können sie in den für sie wichtigen Spielen doch fast nach belieben und jederzeit Qualität nachschießen.

Eine Liga darunter war die Aufregung schon vor der Saison groß. Die Amateurteams aus Horn und von der Admira wurden der 2. Landesliga Ost zugeschanzt, Ligaaufstockung auf 16 Klubs inklusive. Horns Zweierteam spielte bis dahin in den Waldviertler Tiefen der 1. Klasse. Jenes der Admira gab's in dieser Form gar nicht. Die Admira löste sein Amateurteam ein Jahr davor auf und ging stattdessen eine Spielgemeinschaft mit Regionalligist Traiskirchen ein. Weil die Entwicklung der eigenen Talente nicht ganz so funktionierte, wie auf dem Reißbrett erdacht, legten die Südstädter in dieser Causa einen U-Turn hin und wurden vom NÖ-Landesverband in die 2. Landesliga Ost gesetzt. Erfreut waren die 14 Klubs dort durch die Bank nicht.

Und jetzt? Nach zehn Runden sind die Horner - fast wie zu erwarten war - abgeschlagenes Schlusslicht. Die Admira aber führt die Tabelle an. Auch, weil dort nicht zu knapp Profis zum Einsatz kommen. Weil das die Admira - anders als die St. Pöltner - in jedem Spiel machen, wirft den Südstädtern wenigstens kaum jemand Wettbewerbsverzerrung vor.

Das kann sich aber ganz schnell ändern. Die Admira würde nämlich lieber früher als später mit ihren Amateuren wieder in der Regionalliga spielen, um seinen Talenten eine qualitativ hochwertige Entwicklungsplattform zu bieten. Der Weg dorthin kann sich äußerst mühsam gestalten, weil das Niveau in den Landesligen durchaus ordentlich ist und gefühlt von Jahr zu Jahr besser wird.

Ein Gedankenexperiment: Wenn die Admira Panthers in der 2. Landesliga weiter vorne mitspielen, sich aber nicht absetzen können, sind im Frühjahr entscheidende Spiele vorprogrammiert. Sollte zu diesem Zeitpunkt Admiras Profimannschaft in der 2. Liga irgendwo im Niemandsland der Tabelle herumkrebsen, dann ist recht naheliegend, was passieren wird. Die Admira wird die besten Kräfte nach unten zitieren, um dort den - für den Verein strategisch wichtigen - Aufstieg ins Trockene zu bringen.

Das alles hat einen fahlen Beigeschmack und wäre recht einfach zu korrigieren. Die Profiteams sollten nur eine Handvoll Spieler nennen dürfen, die in beiden Teams ran dürfen. So etwas gab's schon mal und gehört dringend wieder her.