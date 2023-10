Neun von 15 Partien sind im Kasten, Zeit für eine kurze Zwischenrechnung in der 1. Landesliga. „Hinter den Erwartungen“, ist wohl der gemeinsame Nenner bei den Bezirksvereinen Gloggnitz und Scheiblingkirchen. Während die Gloggnitzer im Titelkampf prognostiziert wurden, war Scheiblingkirchen am Zettel vieler Experten zumindest eine Top Fünf-Mannschaft.

Und auch, wenn es vielleicht aktuell in der Tabelle nicht danach aussieht – alles ist möglich! Denn die Liga spielt verrückt. Der Drittplatzierte Wiener Neustadt hat zum Spitzenduo Korneuburg und Schrems genau so viel Abstand wie zum 13. in der Tabelle, den SKN St. Pölten Juniors. Wichtig wird für die Gloggnitzer sein, endlich Konstanz und Rhythmus zu finden und daraus eine Siegesserie zu stricken. Und Scheibling? Mit jedem Erfolgserlebnis vernarbt die Wunde „Abstieg“ mehr und der Blick kann nach vorne gerichtet werden. Haitzendorf samt dem Kürner-Doppelpack war jedenfalls ein guter Schritt.