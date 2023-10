Rauer Seegang bei den Glückspiraten – der SC Fortuna Wiener Neustadt ist zwar nach zwei deutlichen Niederlagen noch nicht in Seenot, dennoch dürften die Tage von Jochen Wöhrer als erster Steuermann vulgo „Trainer“ gezählt sein. Der 37-Jährige stürzte sich im Sommer in ein Abenteuer, trug den Neustart bei Neustadt nach dem Regionalliga-Abstieg unter neuer Flagge und mit völlig neuer Mannschaft mit. Dass ihm jetzt nach der Ergebniskrise der letzten Woche das Wasser bis zum Hals steht, war vorherzusehen – zu unruhig ist einfach das Gewässer, in dem sich der ganze Verein bewegt. Interne und externe Stimmen sind bei einem „Schiff“ dieser Größe eine andere Nummer.

Sein mittelfristiger Nachfolger würde dabei dann auch auf der Hand liegen: Christoph Stifter ist nur noch bis Winter in Ortmann, die Entscheidungsträger im Verein kennen (und schätzen) ihn aus der gemeinsamen Zeit ebendort. Da würde es auf der Hand liegen, wenn es Stifter machen würde.