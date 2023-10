Big Points für die Burschen

Mit einem 4:1-Sieg gegen Langenrohr – einen direkten Konkurrenten im Tabellenkeller der 1. Landesliga – könnte den SKN Juniors der ersehnte Befreiungsschlag gelungen sein. Dass ein halbes Dutzend Profis mitgewirkt hat, war letztlich entscheidend. Daniel Schütz als Einfädler und Benedict Scharner spielten die Schlüsselrollen beim dritten Saisonerfolg der Jungwölfe.

Die Profis traten auch als solche auf – und nutzten die Chance, sich zu empfehlen. Gut zu wissen, zumal's im St. Pöltner A-Team nicht so recht läuft. Die Kehrseite der Medaille: Für die Backups aus Liga zwei müssen jene Burschen weichen, die sich eigentlich in Liga vier entwickeln sollen.

Die Jungwölfe treten seit geraumer Zeit auf der Stelle, sind näher dran am Abstieg in die 2. Landesliga als am Regionalliga-Comeback. Und das kann für einen Klub mit den Ansprüchen den SKN kein befriedigender Zustand sein. Darüber dürfen auch die „Big Points“ vom Wochenende nicht hinwegtäuschen.