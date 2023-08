Darf auch mehr sein

Wer wird's? Die NÖN hörte sich in der 1. Landesliga um und bekam von den Vereinen vor allem eine Antwort: Kottingbrunn! Auf den Plätzen folgten Langenrohr — und Gloggnitz. Die Mannschaft aus dem Bezirk Neunkirchen ist in ihrem zweiten Jahr in der Liga mehr als nur angekommen, schwebte doch in der Vorsaison bis zum Schluss der Titeltraum über der Krammer-Arena.

Die Rolle als Jäger steht den Gloggnitzern ganz gut — auch bei ihren Meistertiteln in der Gebietsliga und in der 2. Landesliga war die Mannschaft (damals noch unter dem Kommando von Trainer Thomas Leonhardsberger) eher ein Mit- als ein Top-Favorit. Entscheidend für Neo-Coach Thomas Markytan wird sein, wie er als Dirigent für Harmonie in seinem Star-Ensemble sorgt. Denn es wird Solisten geben, die nicht die erste Geige spielen werden — für den großen Wurf braucht es aber auch die Häuptlinge, die Indianer-Aufgabe übernehmen. Dann wird aus dem Jäger wieder der Gejagte.