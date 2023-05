Das Timing ist nicht wirklich gut

Das kam überraschend – zumindest, was den Zeitpunkt betrifft: Rene Hieblinger verlässt den SC Retz im Sommer. Offiziell, weil der Verein neue Impulse setzen will, inoffiziell, weil Hieblinger so mancher Querschuss aus der eigenen Mannschaft traf.

Grundsätzlich ist es ja in Ordnung, wenn sich ein Verein anders bzw. neu orientieren will. Dass man es ausgerechnet in einer Phase macht, in der die Retzer wieder in Richtung Top-Fünf schnupperten, hinterlässt aber einen fahlen Beigeschmack. Auch das Tempo, in dem der neue Coach präsentiert wurde, passt da ins Bild. Böse Zungen könnten behaupten, dass der sportliche Erfolg im Frühjahr da eher ungelegen kam.

Aber wie auch immer: Hieblingers Arbeit war erfolgreich und Nachfolger Andreas Haller ist auch ein ausgewiesener Fußballfachmann, auf den man sich in Retz freuen kann.