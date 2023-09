Der König hat gesprochen

1.500 Zuschauer im Wiener Neustädter Stadion, 500 Zuschauer in Ortmann, 500 Zuschauer in Bad Fischau – „König Fußball“ erfreute sich bei seinen „Untertanen“ in der Region am vergangenen Wochenende großer Beliebtheit. Die Gründe dafür sind vielschichtig: Ganz entscheidend mit Sicherheit die Auslosung: Ortmann empfing Scheiblingkirchen, Wiener Neustadt Gloggnitz und Bad Fischau Breitenau. Allesamt attraktive Gegner aus dem Nachbarbezirk Neunkirchen, die durchaus auch eigene Fans zum Mitfahren mobilisieren können – umso mehr, je kürzer der Anfahrtsweg ist.

Die alten Zeiten aus den Nachkriegsjahren als im alten SC-Stadion fünfstellige Zuschauerzahlen normal waren, sind längst vorbei und kommen nicht wieder – aber vielleicht sind Wochenende wie dieses ein Vorbote, dass es nach dem Rückgang der letzten Jahre wieder zu einem Aufschwung im Unterhaus kommt und das örtliche Stadion bzw. der heimische Platz an Attraktivität gewinnt.