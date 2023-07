Die Richtung stimmt

Entspannte Mienen, viel Lachen und ein gut gelaunter Trainer Gerald Schalkhammer – so präsentiert sich der SC Korneuburg zu Beginn der Vorbereitung auf die 1. Landesliga. Auch, weil die Übertrittszeit dazu genutzt wurde, den Kader upzugraden, wobei es Schalkhammer und Co. wichtig war, nicht nur fußballerisch, sondern auch charakterlich starke Spieler zu holen.

Gemeinsam mit der Neustrukturierung und Verjüngung des Vorstandes scheint das Schiff SC Korneuburg endlich in ruhige und stabile Gewässer unterwegs. Und auch wenn noch nicht alles eitel Wonne ist, scheint die Zeit der stürmischen See, wie den größten Teil des Vorjahres, vorbei zu sein. Spannend wird nur werden, was passiert, wenn es sportlich zum ersten Gegenwind kommt.

Die turbulenten letzten Monate und Jahre sollten Warnung und Ziel gleichermaßen sein: Dass der Standort Kor-neuburg eine seriöse und sportlich attraktive Adresse wird und nicht das gelobte Land, wo finanziell Milch und Honig fließen.