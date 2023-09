Eigene DNA gesucht

Wer Scheiblingkirchen-Trainer Thomas Husar kennt weiß, dass er kein Mann für Dramatisierung und Übertreibungen ist – weder im Positiven noch im Negativen. Deswegen ist sein Ausrufen des Abstiegskampfs keine emotionale Theatralik nach einer 1:4-Derbyniederlage, sondern für bare Münze zu nehmen.

Nach dem letzten Sieg in der Regionalliga gegen Stripfing flackerte beim 4:0 über Langenrohr kurz die Hoffnung auf, dass es jetzt in der Landesliga besser wird. Doch die letzten Wochen und die Pleite in Ortmann lassen die Alarmglocken auch eine Etage tiefer schrillen.

Woran es liegt? Die Summe verschiedener Dinge – auffallend ist, dass von der legendären Scheiblinger DNA aktuell nicht viel zu sehen ist. Über mehr als 15 Jahre war Scheibling' immer für eine Aufholjagd gut, immer im Finish stärker als zu Beginn – aufgrund ihrer überragenden Athletik und Geschwindigkeit gepaart mit der Siegesmentalität. Der USV muss sich selbst finden, sonst wird's eng.