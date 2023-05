Ein Hauch von Bayern

Ein bisserl bayrische Fußballmentalität würde der NÖ-Landeshauptstadt gut tun. Noch wichtiger wäre aber die Schützenhilfe von der Konkurrenz: Der ASV Spratzern muss die beiden ausstehenden Runden gewinnen, um noch auf den Klassenerhalt hoffen zu dürfen. Selbst haben's die Zvijerac-Schützlinge nicht mehr in der Hand.

Der ehemalige AKA-Trainer konnte in Spratzern neues Feuer entfachen. Die Truppe zeigte Charakter, spielte ein gutes Frühjahr (Platz acht in der Rückrundenwertung). Sollte dies nicht zum Verbleib in der 1. Landesliga reichen, wäre das bitter. Für das Landesliga-Urgestein ASV und die Fußballszene im Zentralraum. Wären in den vier höchsten Spielklassen einzig SKN-Teams vertreten, spricht das für eine „Kicker-Monokultur“, die St. Pöltens Fußball nicht gut tun kann. Denn (regionale) Spitze setzt auch eine gewisse Leistungsdichte im Unterhaus voraus. Spratzerns Abstieg wäre deshalb fatal. Umso wichtiger wäre jetzt ein bisserl „Bayern-Dusel“.