Elchtest bestanden

0:4 gegen Kilb, 1:5 gegen Haitzendorf – und dann kam auch noch Scheiblingkirchen. Logisch, dass das Wiener Neustädter Nervenkostüm im Vorfeld der Partie gegen den Lokalrivalen schon einmal in einem besseren Zustand war. Und als dann nach nur zwanzig Minuten Mittelfeld-Motor Matthias Binder mit Rot vom Feld musste, standen die „Glücksritter“ mit dem Rücken zur Wand.

Was dann aber folgte, sollte wohl einer der wichtigsten Siege in dieser Saison sein. Denn auch in Unterzahl und mit dem schweren Gepäck der letzten Woche inklusive der lauten Nebengeräusche rund um die Trainerfrage, bewies die Mannschaft Herz, Moral und Charakter. Eigenschaften, die bei den deutlichen Niederlagen nicht immer in dieser Form wie am Samstag spürbar waren.

Wiener Neustadts Weg zurück zum alten Glanz ist und bleibt steinig und schwer – aber diesen „Elchtest“ hat die Mannschaft rund um Christopher Tvrdy bestanden. Jetzt gilt es genau das zu bestätigen.