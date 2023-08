Erfolg macht sexy

Das Positive vorneweg: Über 500 Zuschauer waren am Freitagabend beim Landesligaschlager zwischen Korneuburg und Wiener Neustadt. Auch wenn viele Gästefans mit waren: Die SCK-Kicker bewegen wieder in der Bezirkshauptstadt. Das war in der Vergangenheit nicht immer oder zu selten der Fall.

Negativ war das Endergebnis, bis heute fragt sich Trainer Gerald Schalkhammer wohl, wie seine Mannschaft dieses Match verlieren konnte. Bei allem Ärger sei aber festgehalten, mit sieben Punkten aus den ersten vier Spielen startete der Aufsteiger absolut zufriedenstellend in die Premierensaison.

Und damit wieder zurück zum Positiven: Auch wenn erst das erste Viertel dieses Herbstes gespielt ist, kann eines schon mit Sicherheit festgehalten werden: Korneuburg ist in der Liga angekommen und zählt spielerisch sicher zu den stärkten Teams der Liga. Anders gesagt, zum Zuschauen ist man verdammt attraktiv und sexy geworden. Ein guter Grund, dass die 500 Fans zum nächsten Heimspiel wiederkommen.