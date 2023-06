Es wartet noch Arbeit

Normalerweise ist man beim SC Retz mehr oder weniger ruhige Übertrittszeiten gewohnt. Nicht in diesem Sommer. Acht Abgängen stehen bislang sechs Neue gegenüber, inklusive Neo-Coach Andreas Haller. Und das soll bei Weitem noch nicht alles gewesen sein. Das nennt man wohl einen Umbruch.

In welche Richtung es gehen soll, scheint aber klar: Denn wer Kicker wie Andreas Strapajevic, Patrick Krammer oder Oktay Yendi holt, der will nicht Platz acht verteidigen, sondern wieder den Sprung unter die Top-Fünf schaffen – mindestens. Kein Wunder, wenn man vonseiten der SCR-Funktionäre hört, dass man wieder dorthin will, wo man dem eigenen Anspruch nach unbedingt hingehört.

Ob das allerdings trotz der hochkarätigen Neuzugänge so einfach klappt, bleibt erst einmal abzuwarten. Denn auch wenn jetzt die ersten Baustellen geschlossen sind im Retzer Kader, der Baustellensommer ist noch nicht vorbei in der Weinstadt – auf und abseits des grünen Rasens.