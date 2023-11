Geredet wird bekanntlich viel. Und auch vieles ohne Substanz. Aber dennoch ist auch klar: An jedem Gerücht ist auch etwas Wahres dran. Vor allem, wenn sich die Meldungen verdichten und die Gerüchte immer hartnäckiger bleiben. Wie aktuell bei der Trainerfrage des SC Fortuna Wiener Neustadt — die damit beginnt, dass es eine solche offiziell ja gar nicht gibt. Dazu betonen die Verantwortlichen immer wieder, dass Jochen Wöhrer ihr Trainer sei. Die Punkteausbeute in dieser schweren ersten Halbsaison sind durchaus anständig, da gäbe es also kaum Handlungsbedarf.

Und dennoch: Der Umstand, dass Christoph Stifter Ortmann verlässt, heizt die Gerüchteküche schon seit Wochen an. Zu naheliegend wäre sein Engagement in Wiener Neustadt. Egal, in welche Richtung es tatsächlich geht — so bald wie möglich Farbe bekennen würde den Protagonisten jedenfalls Ruhe verschaffen und für eine faire Transparenz allen Beteiligten gegenüber sorgen. Das wäre auch im Sinne des Vereins.