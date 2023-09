Fingerzeig für das Duo

Das Spiel des Jahres ist Geschichte, rund 1.000 Leute wollten es direkt vor Ort sehen. Entsprechend groß auch das Echo der Partie. Und was bleibt? Jedenfalls das Wissen, dass die Ortmanner Sportanlage ein beliebtes Reiseziel für geneigte Zuschauer sein kann – und dass die bevorstehende Adaptierung der Infrastruktur dem auch gerecht wird.

Sportlich ergeben sich vor allem zwei große Rückschlüsse. Für Ortmann gilt es, den aktuell durchlebten Reifungsprozess auch weiterhin zu verfolgen – und dazu gehört es dann auch eben, Rückschläge verdauen zu können, wenn man eigentlich als bessere Mannschaft mit leeren Händen dasteht.

Und der SC Wiener Neustadt? Der hat mit Jochen Wöhrer jedenfalls den richtigen Mann an der Seitenlinie, wenn es darum geht, auch in der Derbysieg-Euphorie den Durchblick zu bewahren. Er weiß, dass die Partie am Samstag an jedem anderen Tag auch in die andere Richtung hätte gehen können. Wiener Neustadt braucht eine Steigerung – dringend.