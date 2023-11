Frage der Zeit

Lang, lang ist's her, dass Gloggnitz die erste Geige im Bezirk spielte. Fast 15 Jahre hatte Scheiblingkirchen die Nase vorne, davor war es der „Krösus“ der Region, der SC Neunkirchen. Jetzt ist blau-weiß die Modefarbe zwischen Semmering, Rax und Schneeberg. Die Wachablöse kam zwar in dieser Deutlichkeit — Gloggnitz im Titelrennen, Scheiblingkirchen im Abstiegskampf — überraschend, plötzlich und unerwartet war sie aber nicht. Denn Gloggnitz stellt seit vielen Jahren die Rahmenbedingungen für richtig viel Qualität in seiner „Ersten“ auf die Beine. Bereits zu Gebietsliga-Zeiten hatte Gloggnitz namhafte Herren in ihren Reihen. Und was die Verantwortlichen richtig gut machen: Die Regionalität der Top-Spieler sorgt durchaus für zahlreiche Sympathie-Punkte. Drei Spieler von der Hohen Wand, eine Handvoll „Ur-Gloggnitzer“, dazu ein Abwehrchef aus Natschbach — und die Liste ist noch länger. Vor allem: Der Zenit ist in Gloggnitz nicht erreicht. Die Regionalliga ist mitterlfristig machbar.