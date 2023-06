Freies Spiel der Kräfte

Ortmann, Wiener Neustadt, Scheiblingkirchen, Gloggnitz – war die 1. Landesliga die letzten Jahre aus regionaler Sicht eine nukleare Wüstenlandschaft, ist sie jetzt so attraktiv wie selten zu vor. Und durch dieses Quartett ist die vierthöchste Leistungsstufe für einige Spieler auch das Land, in dem Milch und Honig fließt. Das Überangebot an Optionen für gute bis durchschnittliche Landesliga treibt den Preis für etwaige Aufwandsentschädigungen nach oben.

Was gut für die Spieler (und deren Portokasse) ist, kann den Vereinen aber mittelfristig zum Verhängnis werden. Denn das gegenseitige Wettbieten erschwert eine nachhaltige wirtschaftliche Vereinsführung bei allen Beteiligten.

Und während das Landesliga-Segment am Spielersektor vom freien Spiel der Kräfte profitieren, leidet das „Regal“ darüber – denn zum ersten Mal seit knapp 15 Jahren gibt es nördlich der 1. Landesliga hier im Süden Niederösterreichs keinen Abnehmer für regionale Talente.