Gloggnitz als Gradmesser

Es ist angerichtet! Wiener Neustadt hat sich nach vier Spielen und ebenso vielen Siegen ein erstes echtes „Highlight“ vor eigenem Publikum erarbeitet. Mit Gloggnitz kommt ein Gegner aus dem attraktiven Süd-Quintett (Kottingbrunn, Scheibling', Ortmann und der SC selbst sind die anderen) in die Civitas Nova. Sportlich und emotional sind die Gloggnitzer dabei ein echter Gradmesser: Denn die Qualität, die die Gäste auf dem Platz bringen, gehört mit zum Besten, was die 1. Landesliga zu bieten hat. Dazu kommen die Verflechtungen aus gemeinsamen Vergangenheiten und alten Bekanntschaften – das ist eine Partie, in der die Hauptdarsteller bestimmt noch ein paar Extra-Reserven aktivieren können.

Aber nicht nur auf dem Platz ist die Gloggnitz-Partie ein Prüfstein: Auch für das Wiener Neustädter Publikum. Denn bei einer Mannschaft aus Lokalmatadoren, die erfolgreich ist, wäre es an der Zeit, dass dieses Mal die Tausender-Marke fällt und die Fans ins Stadion pilgern.