Große Fußstapfen

Auch wenn dieser rostige Gartenstuhl an der Gloggnitzer Seitenlinie nicht so aussieht — der SVG-Trainerstuhl gehört zu den stabilsten seiner Art in der gesamten Region. 15 Jahre, drei Trainer. Da gibt's Vereine, die verbrauchen in einer Saison mehr. Und jetzt kommt Thomas Markytan — zu seiner ersten Station im Bezirk Neunkirchen. In Wiener Neustadt und Baden hat er sich bereits einen Namen gemacht, hat sich mit seinem Auge für Details und seinem sachlichen Zugang die letzten Jahre gut im Geschäft gehalten.

Für die großen Leonhardsberger-Fußstapfen kann Markytan genau der richtige Mann sein — dabei gilt es aber vor allem die hohe Erwartungshaltung innerhalb und außerhalb der Mannschaft und des Vereins in den Griff zu bekommen. Denn in einer attraktiven 1. Landesliga wird vor allem die Konkurrenz nicht müde, den Gloggnitzern die Rolle als Titelfavoriten unterzujubeln. Die Qualität im Kader ist da — jetzt liegt es an Markytan und seinem Teams einen kühlen Kopf zu bewahren.