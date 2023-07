Hitzefrei im Sommer?

Nur mehr zwei Wochen: Dann stehen auch im Unterhaus die ersten Pflichtspiele am Programm. Die Vorbereitungsphase ist ohnehin bei praktisch allen Klubs schon voll im Gange. Von Hohenberg bis Rohrbach wird bereits getestet und trainiert. In brütender Sommerhitze, mit den obligatorischen Urlaubs-absenzen. Das Pendel in den nächsten Jahren schlägt wohl in Richtung vermehrter Hitzewellen aus. Ein Grund mehr, sich über die Spielpläne im Amateurfußball Gedanken zu machen.

Mittlerweile kann auch in den Voralpen meist der November noch für Fußball genutzt werden. Ein Saisonstart am zweiten Augustwochenende wäre also nicht mehr zwingend erforderlich — eine längere Sommerpause, dafür eine etwas kürzere Winterunterbrechung hätte ihren Reiz. Für die Kicker, für die Fans, aber auch für die Vereine.

„Hitzfrei“ für zwei Wochen mehr im Hochsommer? Warum nicht! Die Debatte könnte dem Amateurkick gut tun – und dazu beitragen ihn attraktiver zu machen.