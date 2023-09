Hoch gepokert

Nicht ganz ohne Kontroverse trennte sich der ASK Kottingbrunn vergangenen November von Andreas Haller. Nach fünfeinhalb Jahren im Amt und einer starken Hinrunde wollte Obfrau Claudia Winkler das letzte großen Puzzleteil für den Meistertitel legen — und holte überraschend Zeljko Ristic zurück nach Kottingbrunn. Am Ende wäre dieser Poker fast auch aufgegangen, Kottingbrunn verpasste nur denkbar knapp den Titel. Eine Transferoffensive im Sommer sollte Kotting' in die Regionalliga katapultieren. Doch der Titelanwärter blieb hinter den Erwartungen. Und wie so oft, wenn der Erfolg ausbleibt, brechen zwischenmenschliche Gräben auf. In einer Mannschaft brodelt es schnell, bei den richtigen „Köchen“ geht es dann auch rasch über.

Obfrau Winkler will dem Einhalt gebieten — und trennt sich von Ristic. Dass damit aber nicht über Nacht alles gut ist und die Kottingbrunn-Spieler sich in Freundschaft in den Armen liegen, ist auch klar. Hier braucht es eine genaue Analyse der Lage.