In der Rolle des Jägers

Ab Freitag regiert wieder König Fußball. Die Frage, die vor Saisonbeginn gerne gestellt wird: Was glaubst du? Wer Meister wird? Die NÖN fragte bei den Vereinen selbst nach.

Das spannende Bild, das sich quer durch alle Ligen zeigt: Überall rechnen die Vereine mit einer ausgeglichenen Meisterschaft, fragt man nach den Tipps, dann kristallisieren sich klare Favoriten heraus: Kottingbrunn in der Landesliga, Wiener Neustadt II in der Gebietsliga, Oberwaltersdorf in der 1. Klasse und Bad Erlach in der 2. Klasse. Die Vereine aus dem Bezirk? Die gehen nach Einschätzung der Konkurrenz, wie in der Vorsaison, titellos aus.

Die Bezirksvereine sind gefährliche Jäger. Ein Titelgewinn von Gloggnitz in der Landesliga? Das wäre keine ganz große Überraschung, trotz einer eher durchwachsenen Vorbereitung. In der Gebietsliga kann Hirschwang ebenso vorne mitmischen. In der 1. Klasse ist das Feld weit offen, kann es auch eine Sensation geben und in der 2. Klasse ist Puchberg der schärfste Konkurrent von Favorit Bad Erlach.