Kein Opfer der Ambitionen

Tabellenplatz sechs, den bekleidet in der 1. Landesliga mit soliden 14 Punkten aktuell der SV Gloggnitz. Der SV Haitzendorf findet sich mit halb so vielen Zählern an vorletzter Stelle im Zwischenklassement wieder. Was Gloggnitz mit der sportlichen Krise der Kamptaler zu tun hat? Gar nichts. Interessant ist ausschließlich der sechste Rang, den die Alpenvorländer derzeit inne haben. Denn (zumindest) den will am Ende der Saison Haitzendorf für sich beanspruchen.

Dieses Ziel gab Trainer Christian Wallner vor Meisterschaftsstart aus. Selbst Sportdirektor Alfred Traht musste da erst einmal schlucken, hatte er doch gerade einen der größten Umbrüche seiner über 20-jährigen Laufbahn abgewickelt.

Wallner ist ohne Zweifel einer der besten Trainer, die es im Bezirk gibt. Kaum jemand arbeitet mit derartiger Akribie, kaum jemand ist so ehrgeizig wie er. Deswegen hält ihm Haitzendorf in Zeiten, in denen Trainerwechsel zum täglich Brot gehören, die Stange – obwohl er sich dieses Mal wohl zu weit aus dem Fenster gelehnt hat.