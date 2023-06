Kilber Kontinuität

Kilb hat die Kurve gekratzt – und wie! Der höchste Bezirksverein hat sich in der vergangenen Woche den Verbleib in der 1. Landesliga erkämpft. Und das hatte sich abgezeichnet.

Die Weichen haben die „Küba Buam“ mit den „Big Points“ gegen Spratzern (1:0) und Mannersdorf (5:0) gestellt. Damit war es noch nicht erledigt, Kilb besiegelte mit dem 2:0-Sieg in Rohrbach aber den Klassenerhalt – und setzte mit dem 1:0 in Retz noch eines drauf.

Der Schlüssel zum Erfolg war die kontinuierliche Arbeit. Schon zuvor, etwa gegen Ardagger, war viel drinnen, man verlor aber. Die Kilber haben dennoch einen ruhigen Kopf bewahrt und Trainer Milan Vukovic hat an den entscheidenden Schrauben gedreht. Das Resultat: eine stabile Abwehr und trotzdem in jeder Phase eines Spiels gefährlich zu bleiben und die entscheidenden Tore zu schießen. Kilb ist dran geblieben, hat sich nicht beirren lassen und hat dem Druck Stand gehalten – und kickt damit zu Recht weiter in Niederösterreichs höchster Liga.