Klarer Blick nach oben

Es ist nicht „Englishman in New York“ von Sting und auch nicht Ottos „Friesenjung“, aber es hört sich so an: „Ohoo, wir san Küba Buam“. Das ist im Kilber Waldstadion vom SCU-Fanklub „Kurve 3233“ derzeit oft zu hören. Denn die Kilber haben viel zu feiern: jüngst gegen St. Peter den vierten Sieg in Folge.

Der 1. Landesligist hat innerhalb weniger Wochen den Sprung vom vorletzten auf den sechsten Rang geschafft. Das ist nicht selbstverständlich. Kilb trumpfte zwar schon vergangenes Frühjahr auf, verlor im Sommer aber wichtige Spieler wie Koppensteiner, Plank, Fahrnberger und Gravogl. Trainer Milan Vukovic musste umstellen und die Neuen Terziu, Hoppi, Vorderbrunner und Co. integrieren.

Das hat etwas Zeit gebraucht, die „Küba Buam“ haben aber hart gearbeitet und belohnen sich jetzt dafür – indem sie hinten stark verteidigen und trotzdem das Spiel nach vorne suchen, giftig, mit viel Laufbereitschaft und vor allem: bis zum Schluss. Endlich weg vom Tabellenende: Kilb kann nach oben schauen.