Leichter wird es nicht

Den Seitenblick auf die Frühjahrstabelle würde man sich bei der SG Rohrbach am liebsten schenken. Die Gölsentaler scheinen in dieser Wertung nämlich nur als Vorletzter auf. Spratzern, das wohl absteigen dürfte, hat im Frühjahr fünf Zähler mehr gesammelt als die Spielgemeinschaft. Rohrbach kann nach dem soliden Herbst natürlich nichts mehr passieren. Und dennoch ist die Frühjahrstabelle mehr als eine statistische Spielerei – sondern ein Fingerzeig, dass Hannes Loidolt & Co nun ein glückliches Transferhändchen brauchen.

Denn mit Scheiblingkirchen und Wr. Neustadt kommen zwei nominell dicke Brocken aus der Regionalliga runter, auch der Meister aus der 2. Landesliga Ost (wohl Korneuburg) wird sich nicht mit einer Nebenrolle begnügen. Sprich: Die Qualität in der höchsten NÖ-Spielklasse steigt. Und die Mission Klassenerhalt wird noch einen Tick schwieriger. Umso wichtiger wird's sein, dass die Rohrbacher mit ihren sommerlichen Kaderkorrekturen ins Schwarze treffen.