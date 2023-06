Liebe zur Selbstbeschränkung

In Niederösterreichs Fußball gibt es zwei Regelungen, die die Vereine in der sportlichen Zusammensetzung ihrer Mannschaften beeinflussen – die Eigenbauspieler-Regelung und die Verbandsspieler-Regelung.

Eigenbauspieler ist der, der zwei Jahre lang am Stück bei einem Verein tätig war. In der nächsten Saison müssen sieben Eigenbauspieler auf dem Spielbericht aufscheinen. Diese Regelung soll die Vereine zur Kontinuität erziehen. Sie soll sie davon abhalten, bei jeder Gelegenheit hemmungslos Spieler zu transferieren, und dazu anhalten, den eigenen Nachwuchs zu forcieren.

Die Verbandsspieler-Regelung besagt, dass maximal zwei Spieler auf dem Spielbericht aufscheinen dürfen, die nicht fünf Jahre am Stück in Österreich kickten. Sie ist eine Art Light-Variante der Ausländerbeschränkung, die jahrelang galt, aber fiel, weil sie geltendem EU-Recht widersprach.

Ob die Verbandsspieler-Regelung tatsächlich einer rechtlichen Nagelprobe standhielte? Das ziehen Experten in Zweifel. Bislang war der Leidensdruck aber bei keinem Klub so hoch, dass er sich den vermeintlich langen Instanzenweg antat, um die Regelung zu kippen.

Das ändert sich jetzt. Der SKN St. Pölten ließ im letzten Landesligaspiel seiner Juniors mutwillig drei Nicht-Verbandsspieler auflaufen, will damit einen Präzedenzfall schaffen und die rechtliche Mühle in Gang setzen.

Die Intention dahinter ist klar: Die St. Pöltner schmieden Pläne, eine eigene Akademie hochzuziehen. Mit Unterstützung von Kooperationsklub Wolfsburg soll das Scoutingnetz, in dem sich Talente fangen sollen, nicht nur in Österreich, sondern in der ganzen Welt gespannt werden. Und die sollen künftig auch uneingeschränkt spielen können.

Freunde wird sich der SKN damit beim NÖFV keine machen. Die hatten sie nach diversen Streitigkeiten um die unter Verbandshoheit stehende Akademie dort aber ohnehin nie. Fakt ist aber auch, dass der SKN damit auch den Großteil der NÖ-Vereine vor den Kopf stößt.

Nicht falsch verstehen: Kritiker an den beiden Regelungen gab es immer wieder. Manche wollen irrwitzigerweise sogar das grassierende Vereinssterben darin begründet sehen. Fakt ist jedoch, dass sich die Gegner aber stets eine blutige Nase holten, wenn sie die Regelungen zur Disposition stellten. Der weitaus überwiegende Teil der NÖ-Vereine liebt die Eigenbau- und Verbandsspieler-Regelung.