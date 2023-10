Märchen mit Manko

Verkehrte Fußballwelt in der 1. Landesliga: TItelkandidat Langenrohr geht daheim gegen die SG Rohrbach/St. Veit unter und steckt mitten im Abstiegskampf, während die Gölsentaler nun sogar das Spitzenfeld in Reichweite haben. Doch das Märchen weist ein Manko auf – die Liga ist so eng wie lange nicht. Nur drei Punkte fehlen dem Team von Robert Popovits auf einen Stockerlplatz, aber auch nur vier Zähler beträgt der Vorsprung auf die „Abstiegszone“, also den Drittletzten SKN Juniors.

Was nichts an der erfreulichen Entwicklung ändert: Allen Verletzungssorgen zum Trotz hat sich das Team gefunden, Popovits konnte den Rohrbachern einen (für den Gegner höchst unangenehmen) Spielstil vermitteln. Der Auftritt der SG weist eine klare Handschrift auf. Und mit vier Auswärtstoren hat die oftmals als Sorgenkind gehandelte Offensive ein kräftiges Lebenszeichen gegeben. Popovits und Rohrbach: Das schaut nach einer Trainerlösung aus, die – endlich – auf Dauer funktionieren könnte.