Ein 4:0 gegen ein angeschlagenes Langenrohr in der zweiten Runde, an einem schwülen Montagabend. Eigentlich nichts besonderes — eigentlich! Denn für den USV Scheiblingkirchen waren diese drei Punkte mehr als nur ein Sieg, mehr als einfach „nur“ ein Erfolgserlebnis. Es war nämlich der erste Sieg seit März. Damals in Stripfing hatte Scheiblingkirchen eigentlich fest mit dem Liga-Verbleib in der Regionalliga gerechnet, eine wochenlange Pleitenserie führte allerdings zum Kentern des USV-Tanker.

Mit diesem 4:0 über Langenrohr hat Scheiblingkirchen zum ersten Mal wieder einen Fuß auf den Boden bekommen. Nach den Wochen der Niederlagen tut dieser Erfolg besonders gut. Jetzt gilt es, nachzulegen. Denn die Liga ist ausgeglichen und jeder kann jeden schlagen. Für einen Platz unter den ersten Drei dürften vielen Scheiblingkirchnern einfach die Spielpraxis aus der letzten Saison fehlen. Ein Umstand, der im Laufe des Herbsts aber kompensiert werden kann — und auch muss.