Mehr Brisanz geht nicht

Drei Siege in Serie bei Ortmann, drei Niederlagen in Serie bei Wiener Neustadt, dazu noch die Verflechtungen aus vielen alten Bekannten auf beiden Seiten – mehr Brisanz bei einer Partie Ende September geht fast nicht! Das Landesliga-Derby diesen Samstag gehört zu den absoluten Höhepunkten des Fußball-Jahres. Und auch wenn die Formkurve etwas anderes sagt – der SC Fortuna Wiener Neustadt fährt als Favorit nach Ortmann. Dafür spricht unter anderem die Rückkehr von Top-Spieler Max Sax...

Der Druck ist aber bei den Gästen ungleich höher: Vier Niederlagen in Serie würden schwer auf der blau-weißen Brust wiegen, das Titelrennen bis auf Weiteres damit in ganz weite Ferne rücken. Für die Kicker-Szene der Region gilt es, dem Derby einen entsprechenden Rahmen zu bereiten und zahlreich in Ortmann zu erscheinen. Denn die Historie hat gezeigt, dass dieser Klassiker nur selten im regulären Meisterschaftsbetrieb zu sehen sein wird und keinesfalls verpasst werden darf.